«Постигая Гоголя». В средней школе № 11 целую неделю посвятили классику русской литературы

В средней школе № 11 целую неделю посвятили классику русской литературы – Николаю Васильевичу Гоголю. Целый цикл мероприятий приурочили к 210-летию со Дня рождения писателя. Ярким финальным аккордом стал спектакль литературная гостиная «Постигая Гоголя».

Визитная карточка Гоголя, такие произведения как «Ночь перед Рождеством», «Ревизор», «Вий», «Мертвые души». Они легли в основу спектакля, посвященного 210-летию со дня рождения классика русской литературы. Учитель русского языка и литературы средней школы № 11 Юлия Фоменко подготовила настоящее творческое ассорти. Креативную идею с воодушевлением поддержали старшеклассники, которые приняли активное участие в подготовке спектакля. Федор Гуд буквально вжился в роль Чичикова. Как говорят юные актеры, образы, созданные классиком русской литературы несколько веков назад, актуальны и сегодня. Ведь человеческие пороки не устаревают. А лучший способ борьбы с ними, это посмеяться над ними. Гоголь делал это мастерски. Классику русской литературы Николаю Васильевичу Гоголю в 11 школе посвятили целую неделю. Спектакль стал ярким завершающим аккордом. Спектакль прошел при полном аншлаге. Юные зрители активно следили и реагировали на то, что происходит на сцене. А это главное доказательство тому, что Гоголь актуален и в 21 веке, классика есть классика.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ