Полный аншлаг. «Легион» представил «Мастера и Маргариту»

На сцене Дворца культуры нефтепереработчиков состоялась премьера, которую ожидали, без преувеличения, тысячи мозырян. Ведь «Мастера и Маргариту» в нашем городе ставили впервые. Билеты в кассах на первый показ были раскуплены в считанные дни. Еще несколько сотен счастливчиков попали на дополнительный спектакль. Народный молодежный театр «Легион» представил свое авторское видение известнейшего произведения русской литературы. Патриаршие пруды, ступени дворца Понтия Пилата, психиатрическая больница и варьете. Несколько мест и эпох одновременно, и практически полное погружение в мир булгаковского романа ждало каждого зрителя.

Режиссер спектакля и художественный руководитель театра Александр Мазьков блистательно исполнил роль Воланда. Мастера сыграл молодой талантливый актер Ян Ковалев. В роли Маргариты выступила предельно эмоциональная Алеся Коваль.

Мир ярких и даже безумных эмоций в напряжении держит весь спектакль. Сама постановка стала синтезом театрального искусства и танцевального шоу. Свои роли в «Мастере и Маргарите» сыграли артисты театра танца «Алексис».

В постановке «Легиона» герои, оказавшиеся на сцене, не были просто персонажами, произносящими крылатые фразы. Азазелло и Кот-Бегемот, прокуратор Иудеи Понтий Пилат и Иешуа, поэт Иван Бездомный и редактор журнала Михаил Берлиоз. Собственно Мастер, Маргарита и, конечно, Воланд. Каждый – живой человек со своей личной, во многом драматической, историей. «Мастер и Маргарита» сегодня, как говорится, в тренде. Спектакль ставят разные режиссеры в разных городах. О том, что мозырскому «Легиону» эта многогранная постановка удалась, говорит реакция зрителей: актеров провожали долгие громкие овации. Тем, кто по каким-либо причинам, не попал на премьеру, остается ждать осени. Воланд и его компания обещали обязательно вернуться.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Виктор Цырулик, Николай Капустин. ТКМ