Подобрать нельзя оставить. Знаки препинания в этой фразе неправильно расставила мозырянка. Рядом с ТЦ «Малининский» был утерян, а затем подобран кошелек с деньгами. Теперь личность женщины, завладевшей чужим имуществом, устанавливает милиция.

27 марта примерно в 14.30 рядом с Торговым центром «Малиниский» был утерян кошелек с деньгами. Правда бесхозной вещь оставалась недолго. На кадрах видеонаблюдения видно, что кошелек подобрала проходящая мимо женщина. Милиция устанавливает ее личность. Если вы узнали человека на этих кадрах, просьба позвонить по телефонам: 8 033 640 17 87 или 8 029 538 22 23.Правоохранители еще раз напоминают, такие действия квалифицируются как кража.