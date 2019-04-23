Парк семейных деревьев появился в Мозыре

Первый в Мозыре Парк семейных деревьев появился на улице Советской. Свои рябины и клены высадили порядка 50-ти молодых семей.

Молодая семья Мазуренко свое семейное дерево посадила в честь дочки Миланы. Малышке в мае исполнится два года, а эта парковая территория для нее и родителей – одно и любимых прогулочных мест. Первая в Мозыре аллея семейных деревьев станет продолжением городского парка. На праздничное мероприятие по случаю ее открытия пригласили депутатов, руководство района, активистов общественных организаций. При посадке вспоминали традиции и много говорили о семейных ценностях. Символично, что создавалось еще одно уютное место для прогулок, в день республиканского субботника.Полсотни саженцев и столько же семей. Были среди них и молодожены, и семьи с солидным совместным стажем. Участие в посадке принимали и взрослые, и дети. А возле каждого дерева установили фамильную табличку.Самые юные участники посадки обещали постоянно ухаживать за саженцами.Создание парков семейных деревьев – инициатива Белорусского республиканского союза молодежи. Каждая семья сможет посадить свое дерево по случаю бракосочетания, рождения ребенка или годовщины совместной жизни.Аллея на улице Советской получилась смешанной. Через несколько лет здесь зашумят березы, клены и рябины.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ