Овцеводство на Мозырщине. Перспективная отрасль

Овцеводство – перспективное направление в животноводстве, которое поддерживается на государственном уровне специальной программой. На территории Мозырского района есть фермерское хозяйство, где занимаются разведением породистых овец. На данный момент здесь почти 350 голов. Мозырянин Дмитрий Яблонский не думает на этом останавливаться.

Овца – это не только ценная шерсть, но и свежее полезное мясо. Мозырский фермер Дмитрий Яблонский ставку на овцеводство сделал еще 10 лет назад. Спустя несколько лет была принята республиканская программа развития этой отрасли животноводства. Государство поддержало создание племенных хозяйств, то есть разведение породистых овец. На поиски прородителей Дмитрий Яблонский ездил и в соседнюю Россию и даже в Нидерланды, но, как говорится, не срослось по объективным причинам – не прошли ветеринарный контроль. И только в 2017 из Прибалтики на Мозырщину было завезено 184 овцы породы «Литовская черноголовая». Это достаточно крупные представители, крепкой конституции, неприхотливы в содержании и уходе.На данный момент стадо состоит из 343 голов, то есть на Мозырщине за несколько лет стадо увеличилось в два раза. Раз в год накануне лета животных стригут. Настриг с одного барана до 5 килограммов шерсти, с овцы чуть меньше. Раньше продавали населению, в этом году шерсть заберут заводы. Но все же самое ценное – это производство мяса. Баранины и ягнятины в районе практически нет. Это, можно сказать, деликатес.На овцеводство фермер возлагает большие надежды. На данный момент в Мозырском районе он самый крупный представитель этой сферы животноводства. А в советские времена это было одно из самых перспективных направлений. Овцы любят поесть, но неприхотливы в еде. Их рацион состоит из зерна, комбикорма и, конечно, сена, которое ранее закупалось у сельскохозяйственных организаций. В этом году район выделяет фермеру дополнительные площади лугов, где животные смогут пастись и сами себе добывать свежее пропитание. А это существенно снизит затраты на их содержание.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ