Осужденные для осужденных. Театр в колонии

Ни афиш о премьере, ни билетов. Но в зале аншлаг. На сцене исправительной колонии № 20 Мозыря, для осужденных выступают осужденные исправительной колонии № 24 из Речицы. Женский театр «Другая реальность» привез в Мозырь пьесу Елены Исаевой «Про мою маму и про меня». Душевная семейная история от тех, кто вдали от семьи для тех, кто оказался в аналогичной ситуации. Проекту «Театр в колонии» уже больше 15 лет. В речицкой женской колонии он реализуется с 2010 года. Менялись режиссеры, изменилось название театра, менялся состав труппы, но творческий пыл не исчезает. У Натальи главная роль. Призналась, играть легко. В реальной жизни были ошибки, на сцене проживает чужую, но такую яркую жизнь и строит планы.

Восемь ярких женщин с разной судьбой просто играли, просто жили на сцене. Публика приняла спектакль. Со сцены лучше видно свои ошибки, а еще, хоть и на пару часов, но это просто смена жизненных декораций. Кстати, по этой причине в ряды театралов отбирали лучших.Театральные постановки в мужской колонии ик-20 не редкость, приезжал с гастролями и мозырский драматический, была и труппа из гомельской колонии. Вдохновившись успехом, мозырские осужденные тоже записались в ряды почитателей Мельпомены. Тоже создали театральную труппу. Сейчас усилено репетируют. Первый спектакль покажут своим. Если публика примет, в планах и гастроли.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ

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