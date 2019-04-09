Осквернение стелы на Малинина. Итоги расследования

Установлена личность человека, который этой зимой дважды осквернил стелу на улице Малинина. Им оказался 25-летний рабочий одного из городских предприятий. В интервью некоторым интернет-СМИ свой кощунственный поступок он объяснял «личными политическими мотивами». Однако во время допроса признался в другом. Эксклюзивное видео и продолжение темы – в репортаже Екатерины Юрченко.

Валентина Закомирная, жена, мать и бабушка военнослужащих до сих пор плачет, вспоминая январские события этого года. Активистка сообщества ветеранов 33-й ракетной дивизии, как никто другой знает, сколько времени, сил и средств – моральных, материальных и физических, — было затрачено на обновление этой стелы. Памятный знак ракетчики посвятили созданию микрорайона, где они прожили большую часть жизни, и, собственно, самой дивизии.

Рядом с Валентиной Антоновной – друзья и соратники. Осенью 2018-го бравые офицеры показывали и рассказывали о реализованном проекте. Гордились возможностью сохранить память для потомков. А этой зимой им дважды пришлось собираться по экстренному и грустному поводу: требовались новые усилия, чтобы привести стелу в порядок. Надписи, нанесенные неизвестным хулиганом, ветераны смывали своими руками.

Личность человека, не погнушавшегося уничтожить чужой труд, удалось установить спустя полтора месяца.Получив административный протокол, Василий Васько поспешил обратиться к некоторым средствам массовой информации. Предсказуемо, нашлись журналисты, которые «оправдали» кощунственный поступок. В интервью негосударственным интернет-порталам, 25-летний парень свой поступок объяснял «личными мотивами и убеждениями».(«Василий Васько пояснил БелаПАН, что действительно оставил надпись «Незалежнасцю не гандлюем» на памятном знаке, так как он выступает «против войны, российской агрессии, милитаризации и за независимость Беларуси» «Я посчитал, что георгиевская ленточка на стеле и надписи о «гаранте мира и безопасности» неуместны в белорусском городе»).

Интересно, что во время видео-допроса обвиняемого в совершении административного правонарушения Васько звучала иная информация.

«Зачем вы сделали эту надпись? Меня попросили ее сделать. Кто попросил? Владимир. Как его фамилия? Невмержицкий…. Когда он попросил сделать эту надпись? За два дня до того, как она появилась. А чем объяснил необходимость эту? Сказал, так как там российская аббревиатура, то мы независимость свою не продаем».

Информация о наличии «заказчика» подтверждается и перепиской в мессенджере «Телеграмм». Абонент «Уладзімір» положительно оценивает проделанную работу. А когда исполнитель отчитывается, что у него закончилась краска для нанесения других надписей, отвечает «Будем думать».На сегодняшний день Василий Васько признается, что раскаивается в содеянном. С другом «Уладзімірам” больше не общается.

«Сожалеете, что так сделали? Да, я сожалею. И больше так не буду».

Безусловно, с какими убеждениями жить, каждый половозрелый мужчина для себя решает сам. И сам определяет, как, где и за какое, возможно, вознаграждение, попадать под действие закона. Только вот, поддаваясь псевдоадреналиновым эмоциям и рискнув заявлять о себе на политической арене, как минимум, стоит не допускать грамматических ошибок. Особенно, таких банальных.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ