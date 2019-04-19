Общение через танец. Нидерландские школьники танцевали вместе с ребятами из «Алексиса»

Школьники всех стран, объединяйтесь! Под таким лозунгом встречают голландских учеников в Мозыре. В рамках общеобразовательного проекта в 15 школу приехало три педагога и 11 подростков из Нидерландов. Напомним, гости жили в белорусских семьях, посещали уроки, общались и танцевали. Последнее – благодаря зажигательному «Алексису».

С первого взгляда и не определишь, где свои, где чужие. Хотя за пару недель нидерландские школьники оклиматизировались, так сказать,ассимилировались, и прониклись духом белорусского гостеприимства. А для более полного внедрения в культурную среду – танцы. Алексису есть что показать. Они знают, как расшевелить даже самую скучную публику. Ребята из Голландии к ней явно не относятся. Это и продемонстрировали. Зажигательные движения – искреннее общения. В этом зале в очередной раз было доказано – язык танцев общий и понятный для всех.