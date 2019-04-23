Некачественная нефть, поступающая на Мозырский НПЗ по нефтепроводу «Дружба», привела к коррозии дорогостоящего оборудования. Как сейчас работает завод, какую продукцию выпускает? В ситуации разбиралась наша съемочная группа.

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О том, что по нефтепроводу «Дружба» на Мозырский нефтеперерабатывающий завод поступает некачественная нефть, стало известно несколько дней назад. В углеводороде обнаружили высокое содержание хлорорганических соединений, в десять раз выше нормы. Хлориды в такой концентрации вызывают мгновенную коррозию металла. Первым на себя удар приняла секция 100 комплекса ЛК 6У №2. Уже в прошедшую субботу здесь постепенно начало выходить из строя технологическое оборудование. Экстренные меры были приняты незамедлительно. Несмотря на это, предприятию нанесен существенный ущерб. Дополняется он расходами, связанными с увеличением подачи реагентов, которые способствуют снижению коррозионного износа. Но даже в этих условиях завод продолжает работу с полной загрузкой. При этом качество и ассортимент продукции остается на прежнем уровне.Постоянный контроль за ситуацией ведут и специалисты филиала ЛПДС «Мозырь». Это головная нефтеперекачивающая станция ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Пробы нефти отбираются постоянно. Но пока результаты не радуют. Анализатор неуклонно определяет в хлорорганические соединения со значительным превышением.Ситуация находится под контролем концерна «Белнефтехим». Владимир Сизов, заместитель председателя концерна, сегодня, находясь в Мозыре на научно-практической конференции по нефтепереработке, так прокомментировал происходящее.В настоящее время на Мозырском НПЗ ведется усиленный контроль за состоянием оборудования и ведением технологического режима.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ