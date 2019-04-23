«Неделя леса-2019» в Калинковичах

Завершающие мероприятия экологической акции «Неделя леса-2019» прошли в Калинковичском районе. Участие в посадке леса приняли помощник Президента по Витебской области Виталий Вовк и депутат Палаты представителей Национального собрания Евгений Адаменко.

Крупная экологическая акция в середине апреля охватила всю страну, участие в ней принимали тысячи белорусов. И традиционно, самое большое количество новых деревьев появилось в Гомельской области. В Калинковичском районе деловые костюмы на удобную одежду сменили высокие чины. Сажать лес на свою малую родину приехали помощник президента по Витебской области Виталий Вовк и депутат Палаты представителей Национального собрания Евгений Адаменко.Экомарафон поддержали представители общественных и профсоюзных организаций, а также руководство Калинковичского райисполкома. Председатель Сергей Гвоздь уверен, к тому, что сделано, посажено или убрано своими руками, всегда относишься более трепетно.Всего на «Неделе леса-2019» калинковичане дружно высадили саженцы более чем на 15-ти гектарах угодий. Кроме смешанного леса, в сезоне планируется появление в районе новых дубрав и липовых аллей.Красивый лес на этой делянке вырастет через несколько десятков лет. Но уже сегодня полезная акция объединила людей самых разных профессий. И у них одна общая хорошая цель — приумножить лесные богатства для наших детей и внуков.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ