Научно-техническая конференция «Развитие нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств Республики Беларусь»

Специалисты в области нефтепереработки и нефтехимии собрались в Мозыре, чтобы обсудить вопросы дальнейшего развития. Организаторами научно-практической конференции выступили кампании с мировым именем EuroPetroleumConsultants, концерн «Белнефтехим» и Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Участники с удовольствием принимали приглашения.

Второй день форума стал по-настоящему продуктивным. Десятки докладов в зале, конструктивное общение даже во время кофе-пауз. Обмен опытом, полезные знакомства и предложения. Среди гостей – акционеры Мозырского нефтеперерабатывающего, ведущие лицензиары технологических процессов, поставщики оборудования, проектировщики, конечно представители предприятий, которые эксплуатируют технологические объекты и комплексы. География участников самая обширная: разные страны и даже континенты.

Владимир Здобнов возглавлял Мозырский нефтеперерабатывающий с 91 по 96 год. Говорит, завод изменился и качественно и количественно. И такие перемены не могут оставаться незамеченными. Многие участники ехали на конференцию именно ради того, чтобы посмотреть как передовой опыт внедряется в на производстве Мозырского гиганта.

Имя завода – стало залогом успешного форума. Впервые подобная конференция прошла на базе Мозырского НПЗ в 2017 году. Возрастающий интерес говорит в пользу того, что форум станет традиционным.

Реальное воплощение передовых технологий на практике участникам предложили увидеть своими глазами. Впереди их ждала экскурсия на Мозырский НПЗ.