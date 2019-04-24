Научно-техническая конференция Мозырского нефтеперерабатывающего завода

О развитии нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств говорили в Мозыре, где в эти дни проходит международная научно-техническая конференция.

Современные технологии переработки нефти, решения для нефтехимической промышленности и перспективные проекты развития. Мозырщина во второй раз принимает участников научно-технической конференции. Сотни специалистов из Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья собрались, чтобы обсудить важные вопросы отрасли. Организаторами научно-технического форума выступили Мозырский нефтеперерабатывающий завод, крупная консалтинговая компания EuroPetroleumConsultants, концерн «Белнефтехим». На примере полесского нефтегиганта много говорили о том, что такое «успешная модернизация».Проект, о котором идет речь, — самый знаменитый и дорогостоящий в истории завода, на постсоветском пространстве аналогов такому проекту нет. В мире таких установок менее десяти. Строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков началось в 2014 году. Его не зря называют «завод в заводе»: километры труб, тонны металлоконструкций, сотни различных деталей. Ставку специалисты предприятия делают на четкий организационный процесс и трудовые ресурсы.Мнение экспертов разного уровня сходится в одном: чтобы внедрять прогрессивные технологии, успешно работать и выпускать конкурентоспособную продукцию, нужна команда мотивированных профессионалов. Для многих специалистов Мозырский НПЗ был и остается перспективной площадкой развития. «Растят» кадры для завода и в высших учебных заведениях. Среди участников конференции – представители Белорусского государственного технологического университета.Возвращаясь к главной теме научно-практической конференции, стоит сказать, требования к качеству нефтепродуктов на международном рынке с каждым годом – все более жесткие. Чтобы продукция Мозырского НПЗ всегда оставалась конкурентоспособной, на предприятии продолжают совершенствовать производственные технологии. Успешно претворяют в жизнь поэтапную программу развития, используя опыт и технологии ведущих мировых компаний. В программе трехдневного форума — сессии, посвященные обзору отрасли, планам развития нефтегазо-химической индустрии Беларуси, и презентации перспективных проектов Мозырского НПЗ. Также специалисты обсудят вопросы повышения эффективности производственных процессов. Для технологов, инженеров, руководителей профильных компаний и ученых этот форум – хорошая возможность получить неоценимый опыт, заполучить новых деловых партнеров.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ