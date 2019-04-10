На прошлой неделе в Мозыре на Пролетарской произошел серьезный пожар.Смотровые комиссии активизировали свою работу

На прошлой неделе в Мозыре на Пролетарской произошел серьезный пожар. Горел деревянный дом. ЧП закончилось трагически: сразу два погибших. Тело 91-летней мозырянки нашли при разборе конструкций. Ее сын, самостоятельно выбравшийся из огня, от полученных ожогов умер в больнице. Еще раз пройти по тревожным адресам и проверить условия проживания. По Пролетарской снова прошла смотровая комиссия.

Смотровая комиссия, в составе которой традиционно представители самых различных служб, соцработники, газовщики, спасатели, коммунальники, медики, снова посещает тревожные адреса.

Одна из квартир по Пролетарской, 92 тоже есть в этом списке. Здесь проживает два инвалида. По этому адресу смотровая комиссия бывает регулярно. На участке ЖЭУ-2107 многоэтажек, почти полторы тысячи частных домов, 19 КИЗов. Всего около 25 тысяч человек. В списках смотровой 1227 человек. Это одиноко проживающие, пожилые люди, многодетные семьи. К ним в двери стучатся чаще. Под особым контролем люди, ведущие асоциальный образ жизни. Таковых на участке – 55 человек. Кроме своей, они могут поставить под угрозу чужие жизни. Примерно так произошло на Пролетарской, 1. Там на прошлой неделе случился пожар. В огне погибла пожилая женщина. Ее сын, самостоятельно выбравшийся из огня, от полученных ожогов погиб в больнице. Участники комиссии убеждены, если бы не постоянные рейды, таких трагедий могло быть в разы больше.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ