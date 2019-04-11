На Мозырском НПЗ продолжается реализация самого крупного проекта в истории завода – строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. 10 апреля на комплексе провели монтаж очередной крупногабаритной емкости. За процессом наблюдала наша съемочная группа.

Трудно поверить, но этот весьма габаритный блок весом в 35 тонн – всего лишь небольшая составляющая огромного комплекса. Большое количество техники: специальный трал и два крана повышенной грузоподъемности аккуратно транспортируют емкость к месту монтажа. Вскоре она займет свое место в сердце реакторного блока комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. На Мозырском НПЗ продолжается реализация самого крупного и самого амбициозного проекта в истории завода. Проекта, который по стоимости, масштабу и уникальности не имеет аналогов на всем постсоветском пространстве. В состав комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков H-Oilвходят комбинированная установка гидрокрекинга, установка производств водорода, установка производства серы и 21 объект общезаводского хозяйства. На закупку технологического оборудования израсходовано более 480 миллионов долларов. География поставок – практически весь мир, все ведущие компании по производству высокотехнологического оборудования. 99% оснащения уже поставлено на завод. Монтаж очередной крупногабаритной емкости для реакторного блока – еще одна важная веха в реализации проекта. Оборудование является частью катализаторной системы комбинированной установки гидрокрекинга и будет задействовано в операциях по добавлению катализатора при работе реакторного блока. Блок поднимут на высоту 54 метра, затем опустят в уже смонтированную нишу. Работа крановщиков по-настоящему ювелирная. Скрупулезная подготовка и точный расчёт, ведь действовать необходимо в условиях стройплощадки, тонко балансируя между уже смонтированными конструкциями. Это третья из четырех подобных емкостей. Монтаж последней запланирован на 20 апреля. До середины июля планируется смонтировать основное технологическое оборудование. После этого приступят к монтажу трубопроводов. А их здесь измеряют километрами. Всего насчитывается около 1000 км технологических трубопроводов. Чтобы соединить их воедино, необходимо произвести около 380 тысяч сварных швов. На строительстве комплекса работает порядка 60 сварщиков самого высокого 6 разряда. Контроль каждого стыка высокого давления осуществляют с помощью рентгенаппарата. Ведь самое важное – дальнейшая безопасная эксплуатация комплекса.На базе оборудования, это заводской цех №17, находятся последние единицы технологического оснащения. Уникальные насосы, огромные задвижки и заслонки. Все это еще предстоит смонтировать. В реализации проекта завод уже вышел на финишную прямую. Действующий комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков позволит увеличить глубину переработки нефти до 90 %, выход светлых нефтепродуктов – до 67%.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ