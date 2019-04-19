На Мозырском нефтеперерабатывающем состоялась информационная встреча с генеральным директором предприятия Виталием Павловым

На Мозырскомнефтеперерабатывающем состоялась информационная встреча с генеральным директором предприятия Виталием Петровичем Павловым. Сотрудники нефтехимического производства смогли задать администрации все волнующие вопросы.

В зале практически нет свободных мест. На информационную встречу с генеральным директором ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» собрались сотрудники нефтехимического производства. Пообщаться с коллективом и ответить на волнующие вопросы пришли также члены администрации предприятия: руководители отдела кадров, охраны труда, отдела социального развития, экономики, наблюдательного совета, заводского пресс-центра. По традиции, первое слово за генеральным директором. Виталий Петрович подробно рассказал о том, чем живет предприятие сегодня. Откровенно о проблемах и сложностях, о том, чего удалось достичь и что сделать не получилось. Подведены итоги третьего квартала. Для НПЗ он сложился неплохо. Глубина переработки нефти составила почти 75%, выход светлых нефтепродуктов – 63%. Средняя заработная плата выросла к уровню прошлого года и составила 1960 рублей. Отдельно затронули тему социальной сферы. В структуре предприятия собственный Дворец культуры, санаторий. В последние годы нередко поднимается вопрос об их отсоединения. Виталий Павлов высказал свою позиции на этот счет.

Строительство, модернизация, экономическая составляющая… Виталий Павлов постарался сделать свое выступление максимально насыщенным. Ответил также на некоторые вопросы, которые бюыли присланы из зала.Слово также предоставили сотрудникам администрации предприятия. Вопросы оздоровления, материальных выплат, социального обеспечения. Неформальный характер, отсутствие запретных тем делает эти встречи максимально полезными для обеих сторон.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ