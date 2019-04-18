На Мозырском нефтеперерабатывающем проходит конкурс профмастерства «Лучший по профессии». Мастер-класс от газоспасателей

На Мозырском нефтеперерабатывающем проходит конкурс профмастерства «Лучший по профессии». В нем принимают участие работники самых разных специальностей. Конкурс продлится до ноября. Одними из первых лучшего определяли среди газоспасателей.

Конкурс «Лучший по профессии» на Мозырском НПЗ проводят раз в пять лет. И подходят к этому максимально скрупулезно. Ведь оценить профессионала нужно, что называется, по всем статьям. Дать оценку знаниям теории, убедиться в умении применить ее на практике. В конкурсе среди газоспасателей участие приняли 16 человек. Это большая часть коллектива. Первая часть – теоретическая, всего десять вопросов. Учитывается не только правильность ответов, но и затраченное время. Арбитр нажимает кнопку секундомера и отсчет пошел. Одна минута, одна секунда и ни одной ошибки – с таким результатом финиширует первый участник. Надо отметить ошибок в теории не допустил никто. Для газоспасателей соревнования по профмастерству – это своего рода боевые учения. Здесь и стрессовая ситуация и необходимость действовать максимально собранно и быстро.Газоспасатели – это, прежде всего, работники аварийной службы. Поэтому быстродействие для них очень важный аспект. Следующие соревнования тоже проходят с секундомером. Например, сейчас необходимо максимально быстро надеть защитный костюм и дыхательный аппарат, а затем проверить его герметичность. У первого участника Евгения Колосовского на это ушло чуть больше двух минут. Среди практической части также вязка узлов, вязка пожарного кресла, а также оказание медицинской помощи. Казалось бы, конкурсные состязания – всего лишь очередная тренировка, но волнение присутствует. Хотя и не отражается на слаженности действий. Четкость их выполнения – результат постоянных тренировок. По итогам конкурса лучший результат показал Александр Лобанов. Высокий уровень профессионализма и практический опыт позволил победителю обогнать своих коллег-конкурентов. Кроме почетного титула «Лучший газоспасатель», лидера ждет еще и денежное вознаграждение.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ