На Мозырщине в мероприятиях республиканского субботника приняли участие почти 45 тысяч человек

На Мозырщине в мероприятиях республиканского субботника приняли участие тысячи человек. Самый массовый десант высадился у знакового места – Кургана Славы. Депутаты и представители райисполкома, медики и педагоги общими усилиями наводили чистоту и порядок.Более 157-ми тысяч собрали жители Мозырщины на республиканском субботнике. Участие в мероприятиях приняли 45 тысяч человек. В этом году субботник был приурочен Году малой родины и стал важной частью подготовки к празднованию 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков. И не случайно самый большой трудовой десант высадился на Кургане Славы.Субботник на Кургане Славы объединил депутатов и чиновников, представителей сферы медицинской и сферы образовательной. В общем трудовом порыве и с хорошим настроением работали несколько сотен человек.Выходить всем вместе в апрельские дни на субботник, работать с азартом и удовольствием, как это происходило и десятки лет назад, — это уже хорошая весенняя традиция.Чистоту и порядок мозыряне наводили не только в знаковых местах, парке и на центральных улицах. Уборке подверглись и дворовые территории. А за магазином «Мартин» появилась еще одна аллея, которую высадили представители товариществ собственников.Средства, собранные за время проведения республиканского субботника, будут направлены на благоустройство летних оздоровительных лагерей, населенных пунктов, приведение в порядок памятников и мемориалов, а также на капитальный ремонт и реконструкцию монумента Победы в Минске.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ