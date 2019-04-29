Кто из мозырских школьников лучше всех знает правила дорожного движения, может грамотно оказать первую медицинскую помощь и креативнее всего пропагандирует законопослушное поведение на дороге среди своих ровесников? На базе 15 школы прошел районный этап слета-конкурса юных инспекторов дорожного движения.

Эти ребята, несмотря на юный возраст, уже оказывают существенную помощь сотрудникам ГАИ – в своих учебных учреждениях помогают воспитать законопослушных участников дорожного движения. Одно дело, когда взрослый в погонах рассказывает о дорожных правилах и важности их неукоснительного соблюдения. Другое дело, когда профилактикой занимается ровесник. Равный обучает равного – весьма успешная форма работы. В особенности для учеников младшего блока, для которых старшеклассник – это авторитет и пример для подражания. Районный этап слета-конкурса юных инспекторов дорожного движения призван выявить лучших из лучших. Тех, кто назубок знает правила дорожного движения, обладает навыками оказания первой медицинской помощи, умеет в креативной и творческой форме подать нужную информацию. По итогам районного конкурса победителем стала команда юных инспекторов дорожного движения из 14 школы. Именно она будет представлять Мозырщину на областном этапе.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ