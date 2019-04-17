Учиться не на своих ошибках, а на чужом опыте. Мозырский НПЗ посетили сотрудники Новополоцкого «Нафтана». Нефтепереработчики с Витебщины в течение двух дней работали в операторной нефтехимического производства.

В операторной установке производства серы-2 многолюдно. За компьютерами, кроме сотрудников мозырского НПЗ, немало людей в куртках северного собрата «Нафтана». Визит коллег из Новополоцка не случаен. Нефтепереработчики приехали, чтобы перенять опыт мозырян. В настоящее время на «Нафтане» строится установка по производству элементарной серы. На мозырском НПЗ уже накоплен большой опыт эксплуатации подобных установок.Одна из очередей установки серы Мозырского гиганта сейчас находится на плановом ремонте. У специалистов «Нафтана» есть возможность посмотреть внутреннее оборудование, детально разобраться со спецификой ремонтных работ. Ну и конечно на деле увидеть ведение технологических процессов. Кроме инженерно-технического персонала, в Мозырь приехали и рабочие, в основном – старшие операторы. В будущем именно им придется руководить технологическими бригадами, работающими на установке. Один из гостей по совместительству является профсоюзным лидером цеха. Кроме технологий, внимание обращал на организацию профсоюзной работы.В ближайшее время полученный на мозырском НПЗ опыт будет внедряться в жизнь. Сотрудничество двух белорусских НПЗ продолжается.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ