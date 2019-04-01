Мозырь посетил заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Александр Корбут

Заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Александр Корбут посетил Мозырский район с рабочим визитом, и принял участие в посадке памятной аллеи возле опытного лесхоза.Памятная аллея в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков появилась у административного здания Мозырского опытного лесхоза. Участие в ее посадке приняли местные лесоводы, а также заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут. Главная цель его рабочего визита на Мозырщину – мониторинг наведения порядка на земле, оценка озеленения и возможностей для увеличения в районе зеленых площадей.Давая положительную оценку работе Мозырского опытного лесхоза, заместитель министра подчеркнул, сделано не мало, но впереди работы – еще больше.Посадив свое дерево в нашем городе, Александр Корбут посетил сортировочную станцию Мозырского райжилкомхоза, где ознакомился с процессом работы и современными методами переработки мусора. Во время рабочего визита также был организован прием граждан по личным вопросам.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ