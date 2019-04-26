Митинг, посвященный 33 годовщине катастрофы на ЧАЭС

Один раз в год 26 апреля мозыряне собираются у памятного знака жертвам Чернобыля. В этом году здесь было многолюдно. 33 года прошло со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Тем не менее, техногенная катастрофа остается в памяти. Ведь события 26 апреля 1986 года внесли корректировки в жизнь сотен тысяч белорусов. Чернобыльская трагедия оставила след в жизни каждого мозырянина. Но особенно зацепила судьбы тех, кто был призван устранять последствия аварии. Среди почетных гостей митинга – ликвидаторы. Эти люди за чужую ошибку поплатились собственным здоровьем.

Константин Николаевич провел в зоне отчуждения несколько месяцев. Говорит, когда ехал туда не до конца понималвсей серьезности вопроса.

Самым трогательным моментом митинга стало возложение цветов. От имени Мозырского районного исполнительного комитета, Совета депутатов, Мозырского ГРОЧС, жителей района. Это дань памяти всем, кто пожертвовал жизнью, чтобы остановить радиоактивный огонь, тем, кто лишился дома, тем, чью судьбу в один миг сломала Чернобыльская беда.

Митинг продолжился позитивными выступлениями творческих коллективов Мозырщины. Это тоже было символично. Ведь жизнь продолжается… Несмотря ни на что.