Во всем мире 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Бесчеловечные преступления, которые совершались немецкими карателями в местах смерти стали, самыми ужасными и жестокими на страницах истории человечества.Люди, которые на себе испытали страдания и ужасы страшных дней,живут и в Мозыре. Сегодня они собрались на Кургане Славы. Чтобы почтить память.
Эти пожилые люди в сороковые прошлого века были еще более юными, чем эти ребята, которые сегодня пришли на митинг памяти. 11 апреля во всем мире отмечается Международный день узников фашистских концлагерей. Детство и юность этих стариков было омрачено войной, страданиями, лишениями, смертями. Признаются, как таковых и детства с юностью не было. Голод, холод, тяжелая работа и потери близких. Они пережили одно из самых страшных испытаний войны – заключение в концлагеря. Они выжили, что бы дать жизни детям, внукам, уже и правнукам. А еще чтобы передавать память. У каждого из них своя страшная история, которая уже вписана в книгу скорби человечества. Минута молчания и живые цветы. От всех поколений.
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Митинг на Кургане Славы
Во всем мире 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Бесчеловечные преступления, которые совершались немецкими карателями в местах смерти стали, самыми ужасными и жестокими на страницах истории человечества.Люди, которые на себе испытали страдания и ужасы страшных дней,живут и в Мозыре. Сегодня они собрались на Кургане Славы. Чтобы почтить память.