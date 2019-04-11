Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Митинг на Кургане Славы

Во всем мире 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Бесчеловечные преступления, которые совершались немецкими карателями в местах смерти стали, самыми ужасными и жестокими на страницах истории человечества.Люди, которые на себе испытали страдания и ужасы страшных дней,живут и в Мозыре. Сегодня они собрались на Кургане Славы. Чтобы почтить память.

Эти пожилые люди в сороковые прошлого века были еще более юными, чем эти ребята, которые сегодня пришли на митинг памяти. 11 апреля во всем мире отмечается Международный день узников фашистских концлагерей. Детство и юность этих стариков было омрачено войной, страданиями, лишениями, смертями. Признаются, как таковых и детства с юностью не было. Голод, холод, тяжелая работа и потери близких. Они пережили одно из самых страшных испытаний войны – заключение в концлагеря. Они выжили, что бы дать жизни детям, внукам, уже и правнукам. А еще чтобы передавать память. У каждого из них своя страшная история, которая уже вписана в книгу скорби человечества. Минута молчания и живые цветы. От всех поколений.