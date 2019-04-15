Месячник по благоустройству продолжается

В Мозырском районе завершается месячник по благоустройству, в рамках которого трудовые коллективы, предприятия и организации, общественные организации, молодежь благоустраивают, красят, наводят порядок. Таким образом преобразились многие объекты.

Мозырщина как истинная леди, перед самой ответственной для женщин порой года – летом, наводит марафет. Вместе с природой расцветает и район. Причем, в этом преображении активное участие принимают сами мозыряне. Горожан и сельчан объединило общее дело – месячник по благоустройству, благоустройству своей малой родины. Одним из завершающих штрихов –

стало приведение в порядок стадиона в районе улицы Малинина.

В руках молодых и энергичных учащихся средне-специальных учреждений образования работа спорится. Выцветший за зиму забор заиграл новыми яркими красками, а на убранных от пожухлой травы и прочего сора местах, пробиваются юная зеленая растительность. Фронт работ весьма широк. Но, как известно сила в единстве.В благоустройстве стадиона приняли участие порядка 100 человек. Благодаря массовости мероприятия в считанные часы спортивный объект стал готов к открытию сезона 2019.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ