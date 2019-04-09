«Мастер и Маргарита» театра «Легион»

Спектакль по известнейшему роману Булгакова увидят мозырские зрители 10 и 11 апреля. Актеры народного любительского коллектива молодежного театра «Легион» замахнулись на «Мастера и Маргариту». На генеральном прогоне побывала наша съемочная группа.

Занавес на сцене Дворца культуры нефтепереработчиков раздвигается, и пока немногочисленные зрители погружаются в одно из самых мистических произведений русской литературы. В день премьеры, 10 апреля, в зале не будет свободных мест: билеты на эту премьеру молодежного театра «Легион» были раскуплены всего за три дня. И «Мастера и Маргариту» решено было давать два дня подряд.

По признанию художественного руководителя «легионеров», необычный и качественный подход в постановке диктует сам литературный материал. Каждый зритель в зале будет серьезным критиком. При подготовке «Мастера и Маргариты» много времени уделялось каждой детали – от визуального воплощения до подбора актерского состава.Роль Воланда предсказуемо исполнит маэстро Мазьков. Мастера сыграет юное дарование Ян Ковалев.«Мастер и Маргарита» на мозырской сцене – это синтез театрального искусства и шоу. За танцевальную часть отвечает руководитель театра танца «Алексис» Александр Зенченко. Великий бал у сатаны, встреча с двумя незнакомцами на Патриарших прудах и полеты над Москвой ждут поклонников «Легиона» уже завтра, 10 апреля. На дополнительный спектакль 11 апреля в кассах Дворца культуры пока еще есть билеты.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ