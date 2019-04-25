Лучшие машинисты и операторы НХП

Один раз в пять лет на Мозырском нефтеперерабатывающем выбирают лучших по профессии. Конкурс профмастерства в этом году приурочили к юбилею, который завод отметит в начале будущего года. На нефтехимическом производстве лучших определяют среди операторов и машинистов.

Старт конкурса на НХП дали машинисты. Сначала тесты по теории, затем задания на практике. Условно действующий насос необходимо подготовить к ремонту. Для этого нужно внимательно его осмотреть, оценить состояние и приступить к поэтапному решению задачи. При этом соблюсти все требования техники безопасности и сделать все максимально точно и быстро. В качестве экспертов – руководство и специалисты заводского подразделения. Каждая дополнительная минута оценивается в один балл, каждая ошибка – в пять баллов. Побеждает тот, кто решит технологическую задачку и наберет меньше штрафных очков. Конкурс – испытание точно не для слабонервных. Несмотря на это в списках участников 6 фамилий. Машинист технологических насосов Вячеслав Косуха за плечами имеет 16 лет стажа. Прошлый конкурс принес ему первое место в цеху и 3-е по заводу.

Трудовое соперничество буквально на следующий день прошло среди операторов технологических насосов. Здесь конкурс организован тоже в несколько этапов. После теории – переходят к практике. Всего 15 операторов решили в этом году продемонстрировать свой профессионализм.

Операторам нужно подготовить теплообменник к ремонту. При этом соблюсти все требования по охране труда и соблюсти последовательность операций. Грубое нарушение алгоритма, техники безопасности и участника ждет дисквалификация. В условиях реальных действий на взрывопожароопасном производстве ошибка может стоить жизни.

Победу в конкурсе в этом году присудили машинистам технологических насосов Вячеславу Косухе, Алексею Калацею, они заняли первое и второе место соответственно. Среди операторов лучшими по профессии стали Геннадий Титков и Юрий Астапенко. Впереди их ждет общезаводской конкурс.