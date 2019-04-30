Культурное пространство «Долина ангелов» – туристический потенциал Мозырщины

В преддверии 33 годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельскую область посещают представители программы развития Организации Объединенных Наций и зарубежные СМИ. Визит проходит в рамках медиа-проекта, цель которого – познакомиться с туристическим потенциалом пострадавших регионов. В Мозырском районе таким объектом стало культурное пространство «Долина ангелов».

«Долина ангелов». Место с непростой, но в тоже время интересной судьбой расположено на окраине Мозыря. Когда-то здесь жили, молились и трудились монахи-цистерцианцы. После святое место трансформировалось в спичечную фабрику, затем в мебельную. Уже, так сказать, в новейшую историю фабрика закрылась. Но буквально пару лет назад бывший цистерцианский монастырь приобрел через аукцион предприниматель Александр Баранов, причем не с коммерческой целью, а скорее, наоборот, альтруистической. Александр мечтает, чтобы историческое место объединило людей творческих и увлеченных: музыкантов, художников, писателей, поэтов, фотографов, ремесленников и даже орнитологов. Постепенно долина стала местом встреч и общения. Параллельно с творческой деятельностью идет работа по восстановлению наследия. С помощью волонтеров и за собственные средства. Делегацию представителей Программы развития ООН и зарубежных СМИ такие объекты и такие гражданские инициативы весьма интересуют. В Гомельской области реализуются проекты, направленные на развитие туристического потенциала районов, пострадавших от аварии Чернобыльской АЭС. Нынешний визит приурочили к 33 годовщине катастрофы. Это макет того, как в будущем должна выглядеть «Долина ангелов». Согласно проекту предполагается, что это будет многофункциональный центр, в котором разместиться костел, а в пристройках более позднего времени – выставочный зал, учебные классы, мастерские, хостел. Но до этого будущего, конечно, далеко. Инициаторы и активисты творческого пространства уже проделали значительную работу. Но на одном энтузиазме далеко не продвинешься, нужны постоянные финансовые вливания. Сбор средств идет, в том числе, и через интернет-платформу. И визит представителей Программы развития ООН – это возможность в очередной раз заявить о себе. Уже можно говорить о том, что долина ожила и даже запела – детскими, чистыми, искренними,голосами.