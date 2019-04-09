Компания «Белпласткомплект» открыла в Мозыре третью точку продаж. В шоуруме на улице Шоссейной представлены окна, межкомнатные и входные двери, кухни и мебель. А его первые покупатели успели получить не только много положительных эмоций, но и подарки.

На праздничное открытие шоурума «Белпласткомплект» собрались десятки гостей. Если детей привлекали аниматоры, воздушные шары, конкурсы и угощения, то главная задача взрослых — по достоинству оценить все преимущества новой точки продаж известной в Мозыре компании.Площадь шоурума – 350 «квадратов», значительную часть которых занимают входные и межкомнатные двери. Для удобства покупателей пространство разделено на секции с разными группами. Различные покрытия, широкая цветовая гамма, дизайн на любой вкус. Отдельно представлены образцы окон. А в другой части – модульные кухни, гостиные, детские. В числе первых гостей – те, кто только начинает знакомиться с компанией «Белпласткомплект» и постоянные заказчики, дружба с которыми длится не один год.Сэкономить время каждого клиента – главная миссия компании «Белпласткомплект». И именно здесь, в шоуруме на Шоссейной, 6, можно сразу выбрать и приобрести все, чтобы сделать ваши дом или квартиру уютнее и комфортнее. На открытии среди покупателей были разыграны денежные сертификаты и дорогостоящие призы. Но подарки на этом не закончились: на постоянной основе действуют акционные и скидочные предложения. Приходите и убедитесь сами!

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ