Измерь свое артериальное давление и получи консультацию врача-терапевта. Апрельская акция от мозырского зонального центра гигиены и эпидемиологии.

В апреле Мозырским зональным ЦГЭ совместно с УЗ «Мозырская ЦГП» для населения города будут организованы информационно-образовательные акции по профилактике болезней

системы кровообращения. Все желающие смогут бесплатно измерить свое артериальное давление и получить консультацию врача-терапевта:

4 апреля с 9 до 11 в ОАО «Мозырская швейная фабрика Надэкс» по адресу: ул. Пролетарская, 49;

11 апреля с 14.3 до 16.3 в ДК ОАО «Мозырский НПЗ» по адресу: б-рЮности, 4а;

18 апреля с 9 до 11 в ОАО «Беларуськабель» по адресу: ул. Октябрьская,14;

25 апреля с 14.3 до 16.3 в кинотеатре «Мир» по адресу: ул. 17 сентября, 2