II Полесский образовательный и научный форум

Более 270 исследований представили участники II Полесского образовательного и научного форума, который проходит сегодня в Мозырском государственном педагогическом университете имени И.П. Шамякина. Форум объединил более 100 педагогов и 170 учащихся учреждений образования Гомельской и Минской областей.

Интерактивные площадки, выставочные экспозиции, тренинги для педагогов и сотни участников. Мозырский государственный педуниверситет принимает гостей II Полесского образовательного и научного форума. Преподаватели и учащиеся двух крупных областей – Гомельской и Минской, — собрались, чтобы пообщаться, поделиться наработками, обменяться практическим опытом.В центре внимания участников форума – темы, актуальные для сферы образования. От электронных образовательных курсов по логопедии, математике до опыта применения новейших технологий, например, в работе с младшеклассниками, имеющими нарушения речи. Самые юные участники Полесского форума наработками делились во время презентаций выставок на секции «Юный исследователь». Заявлены были десятки интересных тем. Здесь и «мода на мову», и посткроссинг, и национальные традиции, и важные экологические проблемы.Для педагогов на форуме – другая программа. Им предложили принять участие в тренингах «Педагогической мастерской». В этом году мероприятие посвятили 75-летию Мозырского государственного педагогического университета имени Шамякина. Полесский образовательный и научный форум проходит раз в два года.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, ТКМ