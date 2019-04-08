Городской субботник 6 апреля объединил полторы тысячи мозырян. В мероприятиях по наведению порядка участвовали представители структурных подразделений райисполкома, ЖКХ, медицины, общественных организаций, учащаяся молодежь, а также сотрудники домостроительного комбината и нефтеперерабатывающего завода.

Солнечным утром 6 апреля на большой субботник вышли сотни мозырян. Представители структурных подразделений райисполкома, жилищно-коммунальных служб, медицины, предприятий и общественных организаций трудились на благо родного города.

Возле детской больницы силами мозырских строителей и чиновников заложена аллея из кленов. Сотрудники домостроительного комбината взяли на себя самую тяжелую, мужскую, часть работы: копали ямы под каждый саженец, контролировали полив.Через несколько лет вдоль проезжей части улицы Интернациональной зашумит настоящая кленовая роща. А вот территория за будущей аллеей требует другого, более трудоемкого подхода. Когда-то здесь планировалось строительство новых больничных корпусов, затем долгострой снесли. И местность стала привлекать маргиналов, которые за сезон оставляют после себя тонны мусора. Убрать его собрались представители администраций учреждений здравоохранения. На старте месячника медики уже навели порядок на подведомственных территориях.В городском парке порядок наводился силами представителей районного отдела образования. Не мусорить там, где живешь. К этому педагоги призвали каждого ответственного мозырянина.А любимое место для прогулок – городскую набережную, — и территории возле нее благоустраивали представители сферы культуры. После субботника свежими красками засияли скамейки у храма любви – отдела ЗАГС. Покрасили также малые архитектурные формы, побелили деревья, убрали прошлогоднюю листву.Большое внимание во время субботника уделили озеленению. Клены и березы высадили возле физкультурно-оздоровительного центра «Полесье-Арена». Композиции из туй будут радовать гуляющих по улице Советской, где продолжается городской парк. Кстати, поучаствовать в глобальной уборке Мозырщины все еще может каждый. Субботники проходят традиционно по выходным.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ