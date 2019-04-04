Деревянных дел мастер Александр Зенько

Недавно Мозырский опытный лесхоз был признан лучшим экспортером страны. Если бы проводили конкурс на лучшую территорию, то и тут однозначно была пальма первенства. Сегодня здесь– настоящая выставка деревянного зодчества. А у входа в учебный центр всех приветствует симпатичный лесник. Кстати, деревянный аналог бронзовому, который стоит в Минске, у входа в Министерство лесного хозяйства. И все эти фигурки, скамейки, домики, мельница – дело рук мастера Александра Зенько. Совсем скоро вот эти работы отправятся на областной конкурс. Можно быть на сто процентов уверенным, они не останутся не замеченными. А мозыряне деревянную сказку уже оценили.Уже сегодня заметили все – территория лесхоза, во многом благодаря Александру, напоминает волшебный сюжет, который написан, вернее, выпилен, обычной бензопилой. На уровне: красиво, достойно, профессионально, со вкусом. Не верится, что это сделал человек, который не имеет художественного образования. В его руках вторую жизнь обретает любое дерево. Старое и сухое, или влажное, свежеспиленное. Сучковатое, изъеденное насекомыми или нетронутое годами. Любой плотности и консистенции… Александр говорит, что идеи приходят неожиданно. Часто, беря в руки колоду, он просто не знает, что это будет, что получиться. А потом … приходит так сказать, озарение, и дерево оживает, приобретает новые формы. Александр – чуткий мастер. Он слышит самый теплый природный материал, уверен, у дерева есть душа, и оно само ее раскроет, надо просто любить процесс.Из-за любви и получаются такие штучные уникальные экземпляры. Любовь, творчество, терпение и , конечно же, наличие золотых рук. Почерк деревянных дел мастера на всей территории опытного лесхоза во всем и везде. Постепенно преображается и территория лесхоза, и территория мозырских лесничеств. Андрей Константинович Марачковский, директор лесхоза, признался, завершится благоустройство лесничеств, вполне возможно, выйдут на районные территории. Ведь красотой нужно делиться. Кстати, свои уникальные работы Александр Зенько выставляет на страничках в социальных сетях. Так что увидеть их, полюбоваться может каждый. А при желании и заказать.

Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ