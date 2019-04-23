День Земли. Задачи глобального мероприятия для самых маленьких

22 апреля традиционно в мире отметили День Земли. Бережное отношение к природе, пристальное внимание к экологическим проблемам, забота о будущем. Задачи глобального мероприятия для самых маленьких.

Бережному отношению к природе и, в целом, к окружающему миру, нужно учить с раннего детства, уверены в мозырском детском саду № 27. Именно поэтому здесь ежегодно с размахом отмечают международный День Земли. Тематический спектакль и насыщенная концертная программа в исполнении маленьких артистов не может не трогать своей искренностью и непосредственностью. Таким креативным образом экологически воспитываются не только дети, но и взрослые – родители.

Природу нужно не только беречь, но и приумножать. Десятки высаженных деревьев в детском саду № 27 станут напоминанием о Дне Земли-2019. Юные воспитанники пели песни о красоте планеты, об уникальности родной Беларуси, танцевали, на асфальте рисовали яркие картинки. Ребятам уже с раннего детства внушают то, что нельзя потребительски относиться к природе. Мозырский детский сад внес свой, пускай и небольшой, вклад в общее глобальное дело – сохранение общего дома – Земли.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ