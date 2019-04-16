День здоровья цеха №15 Мозырского нефтеперерабатывающего завода

Накануне выходных работники цеха №15 Мозырского нефтеперерабатывающего завода в очередной раз подтвердили прописную истину: хорошо работает тот, кто умеет активно и весело отдыхать. День здоровья прошел в санатории «Сосны».

Пятничный вечер с нетерпением ждут многие офисные сотрудники и работники производственных подразделений. Для цеха №15 Мозырского нефтеперерабатывающего завода одна из рабочих апрельских недель заканчивалась в энергичном спортивном темпе. Они собрались на турбазе санатория «Сосны», чтобы, принять участие в конкурсах, насладиться природной красотой и общением друг с другом.Участники мероприятия разделились на три команды. А сам соревновательный проект его организаторы разделили на две части.Командный дух в коллективе воспитывали интересными и веселыми способами. Участники конкурсов вчетвером бегали на деревянных лыжах, устроили мини-субботник и собрали все шишки, переносили фитбол без рук и прыгали по кочкам.По итогам всех состязаний победу праздновала команда «Сильная рука». Впрочем, призы и подарки получили все участники Дня здоровья.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ