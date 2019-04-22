Сегодня исполняется 149 лет со дня рождения Владимира Ленина. Коммунисты Мозыря собрались возле памятника вождю мирового пролетариата.
Сегодня 22 апреля. Обычный день календаря. Но еще несколько десятков лет назад в жизни простого советского человека 22 апреля был особым днем, его важность не подвергалась сомнению. В этот день принимали в пионеры, октябрята, комсомольцы давали клятвы, народ дружно выходил на субботник. А все благодаря тому, что 22 апреля родился вождь мирового пролетариата Владимир Ленин. Традиции прошлого чтут коммунисты. Ровно в полдень они собрались на центральной площади города возле подножия памятника Ильичу. Митинг, хотя и был немногочисленным, но весьма душевным. В торжественных речах вспоминали революционера, говорили о значимости его роли в истории 20 века. Аплодисментами и партбилетами встречали новых членов партии. Также по случаю дня рождения Владимира Ильича были вручены юбилейные медали 100-летия компартии Беларуси и БССР.Ленин жил, жив и будет жить! В истории, в настоящем и будущем. Для справки: Мозырский райком коммунистической партии – один из крупнейших организаций в республике. И, кстати, если раньше средний возраст членов составлял около 60 лет, то в последние годы партийная ячейка омолодилась, все больше молодых мозырян желают получить красный партбилет.
Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ
День рождения Ленина коммунисты отметили митингом
Сегодня исполняется 149 лет со дня рождения Владимира Ленина. Коммунисты Мозыря собрались возле памятника вождю мирового пролетариата.