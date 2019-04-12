Ценность – в общении. В гости к мозырским школьникам приехали ровесники из Нидерландов. Первую неделю они провели в средней школе № 15. Белорусское учреждение образование постаралось удивить иностранцев насыщенной познавательной программой.

Школьники всех стран, объединяйтесь! В рамках международного образовательного проекта в среднюю школу № 15 из Нидерландов приехали 3 учителя и 11 подростков. Цель – познакомиться с Беларусью и обменяться опытом в изучении английского языка. Ведь это иностранный язык, как для наших школьников, так и для голландцев. Гостей радушно расселили по семьям, чтобы они изнутри прочувствовали белорусский уклад. А неделя, которую они провели в школе, была насыщена познавательными уроками, яркими мероприятиями и просто интересным общением.Голландцы оценили белорусское гостеприимство и местные красоты. Проект, в рамках которого и происходит такого рода сотрудничество, реализуется не первый год. Белорусские и голландские школьники сразу же нашли общий язык и общие подростковые темы, которые интересны обеим сторонам. Дружба, зародившаяся при личном контакте, продолжается в виртуальном пространстве, у которого нет границ, а дальность расстояния значения не имеет.Знакомятся, общаются, дружат. Параллельно улучшают английский язык, в особенности, разговорную речь. А еще получают ценные географические знания не в теории, а на практике. Делегация из Нидерландов пробудет в Мозыре несколько недель и успеет познакомиться не только с 15 школой, но и другими учреждениями образования. Ярким финалом первой недели стал песенный конкурс – детское «Евровидение по-мозырски».

Виктория Синицкая, Юрий Горобец.