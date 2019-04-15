«Будь моим родителем». Областной практический семинар

На базе Мозыря прошел областной практический семинар в рамках благотворительной программы «Будь моим родителем». Тема – Взаимодействие общественных и государственных организаций по оказанию помощи замещающим семьям.

Мозырянка Зоя Кутько воспитала своих детей, а еще приемных. И все 5 мальчишек тоже стали своими, родными. Самого младшего радушно приняли в семью всего 4 месяца назад, и он уже называет Зою Васильевну мамой.

Практический семинар с участием компетентных специалистов проводится именно для таких родителей как Зоя Кутько, тех, кто не побоялся и взял на себе непростую, но весьма благородную миссию – воспитание детей. На мероприятии приемные родители получали ответы на различные вопросы. Консультацию можно получить у нотариуса, паспортиста, психолога, представителей отдела образования и сферы здравоохранения.Пока взрослые обсуждали серьезные темы, дети, как водится, веселились, в соседнем зале кинотеатра, причем не просто веселились, а делали это с пользой. Впервые за всю историю практических семинаров в нем приняли участие спасатели. Правила безопасного поведения рассказывали ребятам в занимательной форме, через мультфильмы, веселые конкурсы и занимательные викторины, в которых дети с удовольствием принимали участие. Правильные ответы на жизненно важные вопросы поощрялись подарками от министерства по чрезвычайным ситуациям.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ