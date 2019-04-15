На базе Мозыря прошел областной практический семинар в рамках благотворительной программы «Будь моим родителем». Тема – Взаимодействие общественных и государственных организаций по оказанию помощи замещающим семьям.
Мозырянка Зоя Кутько воспитала своих детей, а еще приемных. И все 5 мальчишек тоже стали своими, родными. Самого младшего радушно приняли в семью всего 4 месяца назад, и он уже называет Зою Васильевну мамой.
Практический семинар с участием компетентных специалистов проводится именно для таких родителей как Зоя Кутько, тех, кто не побоялся и взял на себе непростую, но весьма благородную миссию – воспитание детей. На мероприятии приемные родители получали ответы на различные вопросы. Консультацию можно получить у нотариуса, паспортиста, психолога, представителей отдела образования и сферы здравоохранения.Пока взрослые обсуждали серьезные темы, дети, как водится, веселились, в соседнем зале кинотеатра, причем не просто веселились, а делали это с пользой. Впервые за всю историю практических семинаров в нем приняли участие спасатели. Правила безопасного поведения рассказывали ребятам в занимательной форме, через мультфильмы, веселые конкурсы и занимательные викторины, в которых дети с удовольствием принимали участие. Правильные ответы на жизненно важные вопросы поощрялись подарками от министерства по чрезвычайным ситуациям.
Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ
«Будь моим родителем». Областной практический семинар
На базе Мозыря прошел областной практический семинар в рамках благотворительной программы «Будь моим родителем». Тема – Взаимодействие общественных и государственных организаций по оказанию помощи замещающим семьям.