Боевые задания в мирное время. Завершился районный этап спортивно-патриотической игры «Зарничка»

Теперь они не только учащиеся школ района, а еще бойцы особых отрядов «Пролетарские рысята», «Катюша», «Победа». А значит, взамен упражнений на грамотность и уравнений из учебника алгебры их ждет настоящая боевая задача – где-то в земле обнаружить взрывное устройство, попасть гранатой в нужный сектор обстрела, а также пройти, пробежать и проползти пусть и не слишком опасные этапы полосы препятствий. Привычная с советских времен «Зарница» слегка изменила имя, чтобы вновь собрать тех, кто на призыв бодро ответит «Всегда готов!».

Еще в советские времена план игры «Зарница» составляли при участии кадровых военных. Наследуя традициям мозырская «Зарничка» – это еще и дань памяти дивизиям и полкам, чья история – это прошлое города.

Победителями районного соревнования «Зарничка» в этом году стали представители городских школ. Третье место досталось учащимся гимназии им. Я Купалы. Лучше их с испытаниями справились представители СШ№ 5. А учащиеся СШ №16 получили право представить район на областном этапе соревнований. По завершению всех участников мозырской «Зарнички» ждало главное угощение настоящего бойца – солдатская каша.