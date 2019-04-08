Березовая роща у «Полесье-Арены»

В стороне от мероприятий месячника по благоустройству не остались и мозырские нефтепереработчики. У физкультурно-оздоровительного центра «Полесье-Арена» молодые заводчане посадили березовую рощу. А самые смелые отправились в Петриковский район, чтобы помочь подшефному хозяйству.

Активные нефтепереработчики оставили свой «зеленый след» в родном городе. В сезоне-2019 на Мозырщине планируется высадить 2,5 тысячи саженцев. Три сотни из них – это настоящая березовая роща, которая в будущем украсит собой территорию у физкультурно-оздоровительного центра «Полесье-Арена». Кроме берез, местный ландшафт украсят и клены. Их посадили работники райисполкома. На экологическую акцию заводчане и чиновники вышли дружной компанией, не забыли пригласить и детей. Планируется, что аллея семейных деревьев в Мозыре появится в районе городского парка в мае. Но молодежь нефтеперерабатывающего, как обычно, оказались на передовой. И свои «семейные» березы уже посадила.Посадку вели энергично, с большим энтузиазмом. При этом старались не нарушать главные правила, чтобы саженцы обязательно принялись.

Через несколько лет на этой площадке вырастет красивая аллея из стройных деревьев. Каждый из участников акции уже оставил свой заметный след в будущем.Еще одна группа добровольцев работала в Петриковском районе. Здесь расположено дочернее предприятие нефтегиганта, занимающееся производством мяса и молока. Под крыло НПЗ «Полесье-Агроинвест» попало больше десяти лет назад. И за это время вышло на новый качественный уровень. Сегодня хозяйство занимает лидирующие позиции в области. В деревне Вышелов расположился молочно-товарный комплекс. Именно его благоустройством и занимались заводчане. Два десятка сотрудников солнечную апрельскую субботу посвятили полезному делу: обновили внешний вид местных ограждений.Финал большого марафона чистоты – месячника по благоустройству, — наступит 11 апреля. Тогда будут подводиться итоги проделанной работы по наведению порядка, озеленению и благоустройству. Но уже сегодня можно точно сказать, мозырские нефтепереработчики сделали максимум для того, чтобы малая родина дышала жизнью и чистотой.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ