Аллея звезд Мозырского областного лицея

Традиционно в апреле-мае лицеисты выбирают того, чье имя будет вписано в историю заведения, чья звезда окажется на лицейском небосклоне. В этом году зажглась звезда Вячеслава Минойтя.

Обладатель диплома 2 степени второго этапа республиканской олимпиады по биологии, диплома 3 степени второго этапа республиканской олимпиады по физкультуре, диплома 2 степени олимпиады «Зубренка» по истории, лучший капитан районного конкурса «А ну-ка, парни», Лучший оратор и Лучший эрудит полуфинала республиканской правовой олимпиады «Фемида»… А теперь еще и звезда лицея. И все это за короткое время. Два года назад Слава приехал в Мозырь из Лельчиц вслед за старшим братом. О принятом решении в семье ни разу не пожалели.

Пожелания от администрации, классного руководителя, одноклассников. Славу Минойтя буквально искупали в лучах славы.

Звезда на лицейском небосклоне стала итогом скрупулёзной учебы, трудолюбия, целеустремленности, активной жизненной позиции. В тоже самое время, для Вячеслава она стала ступенькой в будущее, а еще самым приятным моментом в жизни.

Мозырский лицей дал огранку еще одному алмазу. За годы работы лицей позволил разгореться сотням больших и маленьких звезд. Самые талантливые, целеустремленные и мотивированные ребята со всех школ региона приезжают сюда для того, чтобы набраться знаний и сил перед самым ответственным в жизни стартом. Стартом в будущее.