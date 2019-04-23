Вместо пустыря – аллея из кленов, рябин и дубов появилась в деревне Борисковичи. Здесь в рамках республиканского субботника деревья посадили учащиеся ближайшей школы, а также депутаты местного сельисполкома.

Еще недавно на этом живописном месте по улице Набережная в деревне Борисковичи стоял жилой дом. Сегодня это не используемый земельный участок. Но уже скоро пологий склон украсят своей листвой клены, рябины, дубы. Превратить сельский пустырь в своеобразный парк на радость сельчанам здесь старались совместными усилиями. К местным жителям присоединились учащиеся Прудковской сельской школы, а также представители местной власти.Также в рамках республиканского субботника деревья, только на этот раз яблони, высаживали и на территории Прудковской средней школы