Акция «Спортивная нация – здоровая нация»

В средней школе №14 спортсмены Мозырского нефтеперерабатывающего завода провели мероприятие в рамках акции «Спортивная нация – здоровая нация».

Здоровое соперничество, дух единения и заряд позитивного настроения. В спортивном зале 14-й школы представители Мозырского нефтеперерабатывающего завода организовали для старшеклассников увлекательное мероприятие. Акцию «Спортивная нация – здоровая нация» поддержали мастера спорта, победители соревнований международного и республиканского уровня, а также первичная организация Белхимпрофсоюза.

Акции по нравственному и спортивному воспитанию подрастающего поколения – уже несколько лет. Ее инициаторами в свое время выступили ведущие спортсмены завода. Одна из основных целей – максимально привлечь детей к занятиям спортом.

Всех участников спортивного праздника разделили на три команды. Чтобы успешно пройти все этапы-задания, и юным, и уже состоявшимся спортсменам пришлось показать все, на что они способны. Пригодились и ловкость рук, и природная быстрота, и даже умение договариваться друг с другом. В конце мероприятия все школьники получили памятные сувениры от первичной организации Белхимпрофсоюза Мозырского нефтеперерабатываюещего завода.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ