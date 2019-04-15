Акция «Неделя леса» на Мозырщине

В двенадцатый раз в Беларуси проходит акция «Неделя леса». К масштабному экологическому проекту ежегодно подключаются десятки тысяч жителей нашей страны. И мозыряне – не исключение. На старте акции у деревни Редька добровольцы посадили 65 тысяч саженцев сосны и березы.

Территория Моисеевского лесничества, как и многие другие на Мозырщине, пострадала от засухи и главного вредителя – жука-короеда. Бороться с последствиями работникам леса активно помогают добровольцы. В рамках традиционной ежегодной акции «Неделя леса» полторы сотни мозырян – представители депутатского корпуса и районной вертикали, предприятий и общественных организаций, военнослужащие, — посадили саженцы на площади 8 с половиной гектаров.

В этом году акцию «Неделя леса» посвятили Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси. Этот благотворительный проект экологической направленности – один из самых масштабных. И безусловный лидер по степени своей полезности.

Во время такого субботника в лесу чиновники меняют строгие офисные костюмы на удобную одежду. В руках – сеянцы сосны и березы и главный инструмент – меч Колесова. Здесь, на природном поле посадочной битвы задачи стоят, как и в рабочие дни, сделать все максимально качественно и эффективно.Помимо однозначной пользы для общества, собственного здоровья и настроения, посадка леса решает еще одну задачу — воспитание командного духа. Или, как говорит молодежь, — собирает коллектив на природный тимбилдинг.

самым устойчивым. Именно поэтому для посадки выбирались сеянцы сосны и березы. У деревни Редька были высажены 65 тысяч саженцев из питомника Мозырского лесхоза. Всего же за эту весну планируется осуществить посадку на 700 гектарах леса. Акция «Неделя леса» продлится еще почти неделю. Так что внести свой вклад в сохранение и приумножением главного природного богатства Беларуси может каждый.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ