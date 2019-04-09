Акция ГАИ «Мотоциклист». За последнюю неделю в городе произошло два ДТП с участием мототранспорта, в них пострадали 3 человека

Госавтоинспекция на территории Мозырского района проводит профилактические мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди водителей двухколесного транспорта под красноречивым названием «Мотоциклист!».

Тема весьма актуальная. За последнюю неделю в городе произошло два ДТП с участием мототранспорта, в которых пострадали 3 человека. 36-летний мозырянин, управляя мотоциклом Сузуки, неправильно выбрал скорость, не учел особенности и состояние своего транспортного средства, дорожные условия, в результате чего совершил наезд на бордюрный камень и опрокинулся. Мотоциклист получил телесные повреждения. Вечером 4 апреля житель Мозыря, 1994 г.р. тоже на мотоцикле Сузуки, двигаясь по ул. Котловца со стороны ул. Мира на перекрестке при съезде на второстепенную дорогу, не пропустил автомобиль «Мазда», которым управляла мозырянка, 1995 г.р. В результате нарушения ПДД произошло столкновение транспортных средств. Мотоциклист и его пассажир получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.