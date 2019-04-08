Свой 40-летний юбилей отметила Мозырская детская больница. В 1979 году маленьких пациентов стали принимать отдельно от взрослого населения. Детская больница была открыта в историческом здании на Рыжкова. В 2004 больница и поликлиника разместились в новом здании. Свой 40-летний юбилей педиатрическая служба встретила в родных стенах.

Собственный дом педиатрическая служба Мозырщины обрела в 1979 году. С этого времени городская детская больница начала отсчет времени. Здание на Рыжкова служило верой и правдой до 2004 года. Затем педиатры отметили долгожданное новоселье. Свой юбилей коллектив Мозырской детской больницы встретил в ставших уже родными стенах. Сегодня они уже тоже кажутся тесными. В небольшом актовом зале – только часть коллектива. Большинство общий день рождения отмечают на рабочих местах.

Украшенный зал, шары, музыка. Цвет настроения – белый. Медицинские халаты сегодня, как никогда дополняют атмосферу праздника. Кроме непосредственных виновников торжества, в зале немало почетных гостей. Среди них люди, чьими руками вершилась история – ветераны. Кто-то еще продолжает работать, другие ушли на заслуженный отдых. Поздравить медиков пришли представители исполнительной власти. Приветственный адрес, подарочный сертификат и слова благодарности всему коллективу.По традиции лучшим вручили почетные грамоты и благодарности. Слова признательности высказали всем, кто выбрал для себя самую гуманную профессию и в чьих руках сегодня находится жизнь и здоровье детей.

Надо отметить, в этом году подарок детской больнице сделали все мозыряне. По инициативе райисполкома и Совета депутатов средства, заработанные на районном субботнике, будут перечислены детской больнице.

Лидия Потар,Вячеслав Приписнов. ТКМ