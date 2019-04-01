На «Ленинград» – с МОРСом! Розыгрыш билетов среди абонентов

Легендарная группа «Ленинград» даст 5 апреля большой концерт на «Минск-Арене». Уже объявлено, что этот тур – заключительный. Билетов в продаже нет уже давно, но сразу 10 мозырян недавно узнали потрясающую новость: победив в розыгрыше от компании МОРС, они тоже едут на «Ленинград».

Концентрация удачливых мозырян на один квадратный метр офиса компании МОРС в этот день зашкаливала. На лицах каждого – смесь волнения, удивления и огромной радости. Ведь несколько дней назад сразу 10 абонентов кабельного оператора узнали, что стали победителями онлайн-розыгрыша в социальной сети Вконтакте и 5 апреля все вместе поедут на концерт группировки «Ленинград» в «Минск-Арену».

Условия розыгрыша оказались предельно просты: быть подписчиком официальной группы компании и сделать репост соответствующей записи. Вручались билеты только абонентам МОРСа. Среди участников конкурса с потрясающим призом были как давние абоненты, так и те, кто только-только подключил один из тарифов.

На концерт группировки «Ленинград» счастливые победители отправятся на бесплатном трансфере. Всем абонентам МОРСа представители компании рекомендуют внимательно следить за новостями: впереди еще много розыгрышей с не менее крутыми призами.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ