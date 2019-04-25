25 апреля в Мозыре пройдет Ярмарка вакансий

В рамках общереспубликанского мероприятия «Единый день занятости» в Мозырском районе пройдет ЯРМАРКА ВАКАНСИЙдля безработных граждан и граждан, ищущих работу.

25 апреля 2019 года с 10 до 13 часов в рамках общереспубликанского мероприятия «Единый день занятости» в Мозырском районе проведут Ярмарку вакансий для безработных граждан и граждан, ищущих работу. Место проведения – управление по труду, занятости исоциальной защите по адресу: г.Мозырь, ул. Советская, 114. Организатор мероприятия– Министерство труда исоциальной защиты и управление по труду, занятости и социальной защите Мозырского райисполкома. Целью Ярмарки вакансий является содействие в трудоустройстве безработных граждан, граждан, ищущих работу, путём непосредственного контакта между нанимателем и соискателем. В мероприятии примут участие наниматели Мозырского района, будут представлены вакантные места в производственной и строительной сферах, торговле, сельском хозяйстве и пр. На Ярмарке вакансий соискатели смогут пройти собеседования с представителями кадровых служб, будет организовано консультирование населения о ситуации на рынке труда, об актуальных вакансиях, об организации собственного дела возможности профессионального обучения и других услугах службы занятости. Также на Ярмарке можно получить юридические консультации по вопросам приема и увольнения. Ярмарка вакансий проводится как для нанимателей, так и для соискателей на безвозмездной основе.