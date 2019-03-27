«Золотой локон»– первый шаг на пути к успеху

Лучшие работы воспитанников кружка парикмахерского искусства спортивно-технического клуба «Старт» были представлены во время конкурса «Золотой локон». На традиционном ежегодном мероприятии подвели итоги образовательного года и устроили настоящее незабываемое шоу

Взрослые сложные и очень стильные прически, сделанные детскими руками. Воспитанницы кружка парикмахерского искусства, который работает при спортивно-техническом клубе «Старт», продемонстрировали все, чему научились за учебный год. Во время традиционного конкурса «Золотой локон» зрители и жюри увидели десятки причесок: модных, дерзких, необычных.

На создание двух причесок у Анастасии ушло примерно пять часов непрерывной работы. У сложных авторских композиций красивый вид и звучные названия – «Цветущий сад» и «Мадам Помпадур». Моделями юный парикмахер пригласила своих подруг, которые перед началом конкурса переживают не меньше, чем сама мастер.

О больших временных затратах при создании действительно красивых работ говорила практически каждая конкурсантка. Косички, сеточки, плетения, украшение волос. Только внимание к каждой детали позволило представить образы, выглядящие на все 100!Юных мастеров парикмахерского искусства поддерживали не только подруги-модели и родители. Интересно, что многие кружок в «Старте» уже сейчас называют первой ступенью в будущей карьере своих дочерей.

В конкурсе «Золотой локон» оценивались чистота исполнения работы и ее сложность. А еще – поиск новых решений и открытий. Победители уже определены, и получили свои награды. Но можно уверенно сказать, достойным уважения профессионалом может стать каждая финалистка. Если красота действительно спасет мир, то наше будущее – в руках вот этих молодых и талантливых девочек.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ