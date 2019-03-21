Женщину года выбирали на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе

Женщину года выбирали на Мозырскомнефтеперерабатывающем. Конкурс проводится по итогам прошедшего года по пяти номинациям, поэтому выявляет не одну, а сразу несколько победительниц. Женщина-мать, женщина и спорт, деловая женщина, женщина-общественный деятель, женщина и творчество. Во дворце культуры нефтеперерабатывающего чествовали лучших заводчанок.

Женщину года на нефтеперерабатывающем выбирают уже восемь лет подряд. Каждый год определяют лучших сразу в нескольких номинациях. Женщина-мать, женщина и спорт, деловая женщина, женщина-общественный деятель и женщина и творчество. Чтобы одержать победу в одной из номинаций, нужно проявить себя.

Подведение итогов конкурса организовали во Дворце культуры нефтепереработчиков. В уютном зале собрались друзья, коллеги, близкие люди. Прежде чем перейти к награждению – еще одно испытание для победительниц. На несколько минут они стали игроками интеллектуальной игры. Правда, не обошлось и без «скандала». Точнее, без женщины-скандала. Лидерство в этой номинации не первый год удерживает корреспондент заводской газеты Наталья Шереш, конечно, все это юмор, но Наталья мастер разряжать обстановку. Можно сказать, она расширила список номинаций. Теперь уже за столом сидело шесть совершенно разных женщин: разный возраст, интересы, характер. Но объединяет их одно – активность и стремление к совершенству в том деле, которым они занимаются. Марина Ярош второй год является председателем цехового комитета ремонтно-механического производства. Главная задача, которую поставила перед собой – сплотить коллектив.Людмила Краева работает на заводе 28 лет. В этом году у нее победа в номинации «Женщина и творчество».Женщинам под силу многое. Даже тем, которые с виду кажутся хрупкими. Галина Баранова в копилку своих многочисленных спортивных побед добавила еще и победу в номинации «Женщина и спорт».В номинации «Деловая женщина» победила Александра Кутоманова, звание «Женщина-мать» у Валентина Кись.Нефтепеработчицы, активистки и просто красавицы. Женщин года осыпали комплиментами, посвящали им песни и благодарили. В напоминание о победе – символические статуэтки, а еще живые цветы. Ну и, конечно, в памяти еще долго будут звучать нескончаемые аплодисменты.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов, Юрий Горобец. ТКМ