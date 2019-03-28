Заседание Мозырского исполнительного комитета прошло с участием председателя облисполкома Владимира Дворника

Заседание Мозырскогоисполнительного комитета возглавил председатель облисполкома Гомельщины Владимир Дворник. Подобные совещания прошли во всех районах области. Очередь дошла и до Мозыря. Заседание началось с подробного отчета о социально-экономическом развитии Мозырщины. Елена Павлечко, председатель Мозырского исполкома, рассказала об основных показателях, которые характеризуют динамику, качество и перспективы развития района. Экспорт продукции, инвестиционная деятельность, строительство, развитие торговой сети и сети общественного питания, образование, демография. В ее отчете – Мозырщина во всех ее проявлениях. Мозырский район в целом показывает неплохие результаты. Но есть и проблемные моменты. По мнению Владимира Дворника, нужно дойти до каждого, проанализировать и скорректировать работу убыточных предприятий.Отдельно рассмотрели работу сельского хозяйства. Владимир Дворник поблагодарил мозырян за труд в этой непростой отрасли. Район по итогам прошлого года стал абсолютным лидером области. Благодаря крепким предприятиям, таким как «Заря», удается сохранять передовые позиции. Но речь зашла не о победах. Председателя облисполкома интересовали предприятия, которые находятся в числе отстающих. Низкая рентабельность – низкая заработная плата. По мнению Владимира Андреевича, сосредоточиться нужно именно на таковых. С докладом выступил заместитель председателя исполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия района Василий Климович. Отдельно Владимир Дворник выслушал руководителей тех предприятий, которые отстают по каким-либо показателям.Подробный отчет по промышленному сектору представила Наталья Шут, начальник отдела экономики Мозырского райисполкома. В нем выполнение основных целевых показателей, полная характеристика и анализ по каждому отдельному предприятию, предварительные прогнозы на будущее. На сегодняшний день в районе 9 промышленных производителей снизили объемы производства. Причины у каждого свои. Владимир Дворник пообщался с представителями всех этих предприятий и проанализировал работу каждого.По мнению председателя облисполкома, сегодня сосредоточить усилия нужно именно на проблемных организациях и предприятиях района. Искать нужно не причины, а возможности выхода из сложившейся ситуации. Чтобы уровень заработной платы приближался к заветной тысяче не только в среднем по району, а в кошельке у каждого его жителя.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ