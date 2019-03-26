Задержали очередного дачного вора

Серийного дачного вора задержали в Мозыре. Следователи расследуют уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, который воровал дорогостоящий электроинструмент.

В производстве Мозырского районного отдела Следственного комитета находится уголовное дело, возбужденное в отношении 26-летнего мужчины. Несмотря на молодой возраст, у обвиняемого – богатейшая криминальная биография: пять судимостей за кражи, грабеж и разбой. Освободившись в 2016-м, взялся за старое. Объектом преступных посягательств стали дома в деревне Дрозды, из которых мозырянин выносил дорогостоящий электроинструмент.Общая сумма выявленного ущерба составила порядка 15-ти тысяч рублей. Следователи не исключают, что эта цифра может увеличиться. Материалы уголовного дела по окончании следствия будут переданы в суд. К слову, всплеск краж из дачных домов, как правило, приходится на осенне-зимний период. В основном они происходят по вине самих же хозяев, которые забывают про безопасность, оставляют ценные вещи «зимовать», а весной обнаруживают их пропажу.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ